11:50, 25 декабря 2022
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«Это инвестиция»: Яна Рудковская похвасталась покупкой кровати царской семьи Романовых
Яна Рудковская приобрела роскошную кровать царской семьи Романовых.
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская с недавних пор увлеклась коллекционированием раритетных вещей.
Роскошной покупкой стала кровать царской семьи Романовых, призналась продюсер в эфире «Секрета на миллион».
Рудковская назвала покупку инвестицией, при этом не только в историю. Кровать не используется по назначению, а в планах – создание собственного музея.
Отмечается, что кровать Романовых была приобретена на аукционе за границей.
Ранее мы писали, что Яна Рудковская не издала ни звука от мощного удара Евгения Плющенко.
Источник фото:freepik
Источник:Вокруг ТВ
Автор:Галина СьюТеги: