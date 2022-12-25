«Это инвестиция»: Яна Рудковская похвасталась покупкой кровати царской семьи Романовых

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская с недавних пор увлеклась коллекционированием раритетных вещей.

Роскошной покупкой стала кровать царской семьи Романовых, призналась продюсер в эфире «Секрета на миллион».

Рудковская назвала покупку инвестицией, при этом не только в историю. Кровать не используется по назначению, а в планах – создание собственного музея.

Отмечается, что кровать Романовых была приобретена на аукционе за границей.

Ранее мы писали, что Яна Рудковская не издала ни звука от мощного удара Евгения Плющенко.