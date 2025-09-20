«Это грязь и оскорбления, а не помощь»: Полина Диброва отреагировала на обвинения Кати Гордон

Полина Диброва отреагировала на оскорбления Кати Гордон после интервью и объяснила свой выбор адвоката. В своем Telegram-канале жена Дмитрия Диброва поддержала Ирину Кузнецову, которая заявила, что звездный юрист несет «грязь» и «оскорбления» под видом помощи.

Недавно 36-летняя Полина Диброва впервые раскрыла правду о скандальном разводе с мужем в новом интервью. На ее откровения незамедлительно отреагировала Катя Гордон, которая заявила, что модель-любовницу пытаются обелить. Телеведущая также публично оскорбила супругу шоумена и призвала ее покаяться.

«Оправданием подлости заниматься нельзя. И, если ты любовница и мы с вами живем в парадигме семейных ценностей, то это тоже оправдывать нельзя. Когда сидит девушка, какая девушка — баба в буклях, и рассказывает, что ее, бедняжку, оболгали и все было не так, и детей никто отнимать не хочет. <…> Когда любовница рассказывает всей стране: «Да Ромка мне рассказал, какие у них сложности. Потому вины я не чувствую». Ну, это байка любовницы, которая залезает в чужую семью», — заявила Катя Гордон.

Адвокат Полины Дибровой не прошла мимо резких высказываний юриста, которая, по ее мнению, лишь стравливает пока законных супругов. Ирина Кузнецова обвинила Катю Гордон в показной поддержке людей.

«Пусть Катечка Гордон покается, что она перепутала профессию пиарщика и юриста и своими действиями только отбрасывает людей в конфликте в конкретную точку невозврата, когда уже нет шансов на сохранение диалога и добрых отношений. <…> Грязь, оскорбления в потугах бедняги залезть в наши экраны с флагом «за правду!» — это и есть грязь и оскорбления, а не юридическая помощь и уж тем более не поддержка кого-либо», — возмутилась адвокат Полины Дибровой.

Жена 65-летнего Дмитрия Диброва встала на сторону своего юриста, поддержав ее позицию по отношению к Кате Гордон: «Вот именно этими принципами я и руководствовалась при выборе адвоката».

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее Катя Гордон обвинила Полину Диброву в развале семьи Елены и Романа Товстиков: «Это неприлично - быть крестной ребенка и уводить чужого мужчину».