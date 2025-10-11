«Это грех, который не прощается»: актриса Анастасия Мельникова думала о самоубийстве после смерти близких

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, что за один год потеряла маму, мужа и родного брата. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ актриса призналась, что хотела покончить с собой после смерти близких людей.

56-летняя Анастасия Мельникова вспомнила об одном из самых тяжелых периодов в жизни. Тогда всего за год у артистки умерли мать, супруг и 55-летний брат. Актриса назвала произошедшее «невероятной бедой» и призналась: после череды трагедий ее стали посещать мысли о самоубийстве. Остановиться в момент отчаяния знаменитости помогла единственная дочь Мария.

«Я человек верующий, но я на исповеди сказала священнику, что мысль была уйти к ним. Но, как верующий человек, я не имела на это права, это грех, который не прощается. И Маша. Как она одна вообще останется? Это невероятный эгоизм», — поделилась Анастасия Мельникова.

С момента последней трагедии произошло три года, но, по словам артистки, рана свежа. Анастасия Мельникова вспоминает: после ухода родных она долго не могла восстановиться — «лежала креветкой» в темноте и не могла встать.

«В какие-то моменты организм выключался полностью, причем мне было стыдно, я понимала, что надо встать, надо существовать, но я не могла встать с кровати, лежу в темноте и говорю: „Только свет не включайте“. Это все равно никуда не денется, все возвращается, папы нет уже 27 лет, 27 лет и три года — разницы нет», — призналась звезда «Улиц разбитых фонарей».

Ранее Анастасия Мельникова рассказала, что хотела уйти в монастырь после смерти близких.