«Это говорит о том, насколько Алле на самом деле нужна Россия»: хочет ли Пугачева вернуться на Родину

Уехавшая из России Алла Пугачева в глубине души тоскует по Родине и хочет вернуться. Об этом в беседе с mk.ru заявила психолог Татьяна Василькова, проанализировавшая новое интервью певицы.

Сейчас в шоу-бизнесе активно обсуждают первое за несколько лет интервью Аллы Пугачевой, которое она дала Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) на YouTube. И хотя певица не ответила напрямую, думает ли она о возвращении в Россию, Татьяна Василькова уверена: она тоскует по Родине. Но в настоящее время артистке сложно вернуться в страну — она привыкла к «безмятежной» жизни за границей.

«Что сразу бросается в глаза? В один из моментов Пугачева задалась вопросом: «Как бы я жила там?» Это говорит о том, что ей даже сложно в данный момент произнести «Россия». Это значит, что все это время ей бы все равно здесь не жилось. <…> Как Пугачева сама же и сказала: «Все, что не делается, — к лучшему». <…> Интересный момент был в тот момент, когда они чокались. Алла сказала: «Я за безмятежность. Жду и желаю»», — отметила Татьяна Василькова.

По мнению эксперта, несмотря на резкие слова о властях РФ и соотечественниках, Алла Пугачева до сих пор не может смириться с отъездом. Татьяна Василькова обратила внимание на то, сколько времени певица посвятила разговорам о родной стране. Это может указывать на одно: исполнительница хита «Миллион алых роз» в душе скучает по России и хочет вернуться.

«Когда человеку не нужна Родина, он не будет посвящать разговорам о ней три дня. А ведь, как мы знаем, интервью записывали как раз три дня. Это говорит о том, насколько Алле на самом деле нужна Россия. Даже не живя здесь, она эмоционально соединяется со своей страной, говоря о ней. И теперь ответ на вопрос: хочет ли она вернуться обратно в Россию, про которую она готова три дня напролет говорить под камерами, становится очевидным. Хочет», — заявила психолог.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. В эмиграции певица унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

Ранее певец Феликс Царикати высказался о возвращении Аллы Пугачевой в Россию: «Будет стыдно смотреть в глаза людям».

