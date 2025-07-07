«Им будет стыдно смотреть в глаза людям»: Феликс Царикати о возвращении Пугачевой и Галкина* в Россию

У народной артистки Аллы Пугачевой в России есть преданные фанаты. Но сбежавшую за границу Примадонну уже начали забывать, и она вряд ли вернется на родину. Такое мнение в разговоре с сайтом «Страсти» высказал певец Феликс Царикати.

Заслуженный артист России считает, что резкие высказывания исполнительницы хита «Миллион алых роз» в адрес россиян вызваны возрастными изменениями. Но артист уверен: муж звезды Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) повлиял на мнение супруги.

«Я думаю, виной всему возраст, но и Макс*, конечно, руку приложил. Неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны. И надо понимать, что в России, да, она была богиня. Но ее уже начали забывать, песни Примадонны не крутят ни по одной радиостанции», — высказал свое мнение Царикати.

Певец признался, что очень любил творчество шоумена. Он также с симпатией относится к семье Галкина*, но поступок пары Феликс считает абсолютно непозволительным.

«Народ его боготворил, а он так отзывается о соотечественниках. Простить их могут, но мне кажется, после всех заявлений они вряд ли вернутся на Родину. Им будет стыдно смотреть в глаза людям», — добавил он.

Полное интервью Феликса Царикати, в котором артист рассказал о пути к славе, дружбе со звездами и участии в шоу «Суперстар!», читайте по ссылке.

*признан иноагентом на территории РФ