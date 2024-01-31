«Это глупо»: режиссер фильма «Духless» ответил Кологривому на критику Козловского

Режиссер фильма «Духless» и многих других обсуждаемых работ Роман Прыгунов ответил на нападки актера Никиты Кологривого в адрес коллеги Данилы Козловского. Он рассказал о творчестве и съемках в интервью WomanHit.ru.

Ранее Никита Кологривый говорил о том, что режиссеры предлагают главные роли носителям громких фамилий или «по блату». Он также раскритиковал способности Козловского в фильме «Духless» и отметил, что топ-менеджера мог бы сыграть любой актер. Режиссер решил высказаться на эту тему.

«Смешно. То, что он сказал, это глупо. Потому что Данила был тогда молодым парнем, начинающим артистом, его никто не знал. И нам нужен был красавчик, а он красавчик, прекрасный артист, воспитанный человек. Отлично справился с ролью», – заявил Роман Прыгунов.

Режиссер отметил, что Данила получил за роль множество премий, а также был удостоен «Золотого орла», а сам фильм «отбился». При этом Роман не понимает, на что так обижен Кологривый, особенно после участия в сериале «Слово пацана». Саму работу режиссер еще не смотрел.

Прыгунов отметил, что в кино много актеров с громкими фамилиями, которые хорошо делают свою работу.

«Разве Ваня Янковский в «Тексте» плохо сыграл? Главное — никого ничему невозможно научить, если человек не хочет научиться или объяснить, если он не хочет понять. Собственное желание, идущие изнутри у артиста — понять, что он может сделать, как быть полезным — вот то, что нужно от артиста», – порассуждал режиссер.

Он отметил, что большинство талантливых артистов – очень скромные и внимательные люди.

Ранее мы писали о том, как психолог прокомментировала поведение Никиты Кологривого. Специалист Инна Мирная высказалась об актере в эксклюзивной беседе с порталом «Страсти».