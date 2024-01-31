«Успехи других обесцениваются»: почему Никита Кологривый критикует своих коллег

Актер Никита Кологривый получил широкую известность после выхода сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте». На волне славы он стал ходить на интервью и критиковать коллег. Чем вызвано такое поведение? Это проявление звездной болезни или есть другие причины? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная прокомментировала ситуацию.

Комплексы из-за внешности

«Рассмотрим поведение Никиты с точки зрения теории развития личности австрийского психолога и психиатра Альфреда Адлера. Основой теории стали многолетние наблюдения ученого за людьми с физической слабостью или дефектом внешности. По его мнению, такие люди стараются по-разному компенсировать свою «дефектность»», — высказалась психолог.

Один из способов такого избавления — сверхкомпенсация. Когда человек не только преодолевает недостатки, но и стремится превзойти других. Он использует свои навыки и знания, чтобы достичь выдающихся результатов.

По мнению эксперта, у Никиты с детства прослеживается «сверхкомпенсационное» поведение.

«Внешность его можно назвать незаурядной: щербинка между зубами, косоглазие, лопоухость. Об этом актер говорит на всех интервью. С подачи папы он сначала пошел на бокс, где не достиг выдающихся побед. Затем он перешел в актерство. Никита выбрал творческую профессию, но желание «победить всех» осталось», — считает Мирная.

«Со мной, если вы попадете в кино, вы либо проиграете мне, либо будете такие же, либо лучше. Других вариантов не будет у вас. Я это понимаю, меня это, правда, тревожит», — говорил Кологривый Пятому каналу.

Агрессия, зависть, обида, как преодоление комплекса

У сверхкомпенсации есть и другая сторона. Люди настолько не принимают свои недостатки, что склонны компенсировать их за счет окружающих путем возвышения, абьюза.

«У Никиты прослеживается некое превосходство над «модельными красавчиками». Мол, им легко играть своих героев, а вот мне достаются сложные персонажи. Значит — я круче. Таким образом своя значимость повышается, а успехи других обесцениваются», — пояснила эксперт.

«Если актер модельной внешности, ему легко работать: снимают, ведут на площадку за ручки. Целуешь и любишь девочек в кадре. Что сложного? Сложно играть чмо, лоха. Сложно играть того, кого избивают, буллят. А героя-красавчика играть очень легко!» — говорил Никита во время съемок подкаста «Без сменки».