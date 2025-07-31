«Это глоток свежего воздуха»: Анна Седокова встретилась с дочерью, которая живет с отцом в США

Певица Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью Моникой. Девочка живет в США вместе с отцом и лишь изредка встречается с матерью.

В личном блоге артистка разместила снимок, на котором держала за руки двух своих дочерей. Анна отметила, что они обе уже стали совсем взрослыми. Однако показывать Монику певице запрещено по решению суда.

«Наши встречи для меня — это глоток свежего воздуха. Это лучшее на свете. Это и есть свет», - сообщила Седокова.

Монике уже 14 лет. Она живет в Лос-Анджелесе вместе с отцом – бизнесменом Максимом Чернявским. Еще в 2017 году мужчина подал в суд и добился полной опеки над дочерью. Так как заседание проходило в США, и у девочки есть американское гражданство, суд встал на сторону папы. Анне разрешили встречи с ребенком только вместе с соцработником, а также запретили разговаривать с ней на русском языке.

Со временем Седоковой удалось наладить отношения с бывшим возлюбленным, и он позволил матери забирать дочь на каникулы. Напомним, что у артистки также есть старшая дочь Алина и сын Гектор.

Ранее Анна Седокова ответила на обвинения семьи Яниса Тиммы.