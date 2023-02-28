Это фестон: названа причина появления подозрительной складки под глазом Пугачевой

73-летняя певица Алла Пугачева появилась на концерте подруги Лаймы Вайкуле с подозрительной складкой под левым глазом. Пластический хирург Илья Алмазов назвал причину ее появления.

Общественность гадала, является ли шрам следом от очередной пластической операции или вызван старением. Хирург развеял эти домыслы, указав, что на лице у Пугачевой образовался фестон.

«Это образование носит название фестон, которое образуется как из-за слабости круговой мышцы глаза, так и из-за отека, который располагается в клетчатке под нижним веком», - сообщил специалист.

Существуют разные способы решения проблемы. Допустимо применение физиотерапии и лекарств. В случае, если консервативное лечение не помогло, прибегают к операции.

«На протяжении нескольких месяцев его можно напрямую иссечь, при этом зашить так аккуратно, что никакого следа не останется», - сказал хирург Пятому каналу.

Ранее сообщалось, что Пугачеву обокрали в Израиле на 38 млн рублей. По предварительной информации, из ее дома вынесли ценные вещи и украшения. Сама артистка не комментировала эту информацию.