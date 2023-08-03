«Это естественно»: психолог объяснил, как можно было спасти мужа певицы Натали

30 июля супруг известной российской певицы Натали Александр Рудин покончил с собой. Его тело обнаружили на козырьке жилого дома. Смерть продюсера прокомментировал психолог Сергей Ланг. Об этом сообщает PROZVEZD.

Со слов знакомых Натали, на самоубийство Рудин решился после борьбы с затяжной депрессией. Подавленное состояние было одним из последствий коронавируса, которым продюсер переболел два года назад.

Сергей Ланг подтвердил, что ковид действительно может негативно повлиять на нервную систему. Существует даже особый термин – «постковидная депрессия». Однако патология развивается, только если у человека есть к этому предрасположенность.

«Как правило, те, кто накладывает на себя руки, не обращались за помощью к психологу или психиатру. Если бы они это сделали, то трагедии можно было бы избежать!» – подчеркнул эксперт.

Возможно, кончина отца Рудина стала для продюсера последней каплей. Только вот у людей со здоровой психикой не появится желание умереть вслед за родителями.

«Ведь это естественно, когда родители умирают в преклонном возрасте», – добавил специалист.

Кроме того, у 53-летнего продюсера была жена и дети, о которых нужно было заботиться.

Как говорит врач, поступок Александра вызван тем, что он не смог справиться со своими внутренними проблемами, а внешние факторы стали триггером для суицида.

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