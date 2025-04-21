«Это ерунда»: представитель Валерия Леонтьева о том, действительно ли певец начал давать концерты

Певец Валерий Леонтьев пока не вернулся к концертной деятельности, но может возобновить выступления позже. Об этом сообщил его директор Борис Чигирев, комментируя слухи о планах артиста выступать по ресторанам за границей.

«Он не возобновлял никаких выступлений. Это всё полная ерунда. Возможно, [решит] позже», - сказал представитель 76-летнего исполнителя изданию «Абзац».

Чигирев добавил, что по этому поводу ему нечего больше сказать.

Напомним, говорилось, будто уже в июне певец выступит во Франции. За это Леонтьев потребовал 15 млн рублей.

Отмечалось, что певец согласился выступать в ресторанах за границей перед русской публикой. Продюсер Павел Рудченко связал решение артиста не с тем, что заканчиваются деньги. Он уверен, что творческая личность не может жить без зрителя.

Напомним, в 2022 году певец уехал в Майами и ушел со сцены. В Москве у певца осталась недвижимость, за которой присматривает приятель.