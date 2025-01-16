«Это его тоже обидело»: экс-жена Яниса Тиммы рассказала о реакции нынешнего мужа на нападки

Бывшая жена Яниса Тиммы Сана Оша рассказала об обиде нынешнего мужа из-за нападок после смерти баскетболиста. Она призналась, что ее супруг, футболист Марцис Ошса столкнулся с неадекватными людьми. Об этом сообщает The Voice.

Напомним, что в ночь на 17 декабря латвийский баскетболист и экс-муж певицы Анны Седоковой свел счеты с жизнью. У него остался сын, которого ему родила Сана Оша. Девушка делится своими переживаниями и признается, что в этой ситуации нелегко всем, в том числе ее нынешнему супругу.

Сана рассказала, что ее избранник не остался в стороне и тоже активно погружен в ситуацию с Янисом. Но и его коснулись сообщения от хейтеров.

«Для тех, кто переживает за моего мужа... Будьте адекватными... Это его тоже обидело. Он вместе с нами проживает и мои переживания, и моего сына. Он очень понимающий, ведь умер мирный житель, который является частью моего сына», — поделилась брюнетка в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон рассказала о возможном наследстве Яниса Тиммы. Появилась информация о том, что у баскетболиста была недвижимость в России, которую записали на Анну Седокову.