«Это эффект Тимати после расставания»: Анастасия Решетова раскрыла секрет похудения

Исхудавшая Анастасия Решетова публично ответила на обвинения подписчиков в применении «Оземпика». В своем микроблоге модель заявила, что сбросить несколько килограммов ей удалось без диет и каких-либо лекарственных средств.

«Я не худею. Я занимаюсь спортом. У меня 2-3 силовые тренировки в неделю, теннис раз в неделю плюс мотокросс. Я не могу жить без спорта, причем именно интенсивного», — пояснила бывшая девушка Тимати.

Анастасия Решетова отмечает, что вовсе не планирует доводить себя до истощения. Более того, модель не сидит на диетах, отдавая предпочтение сбалансированному питанию и тренировкам.

Однако некоторые поклонники не доверяют словам звезды. Пользователи сети предположили, что девушка похудела с помощью известного медицинского препарата, перед применением которого стоит проконсультироваться с врачом.

«Не «Оземпик», я его не делаю. Я полноценно питаюсь и много двигаюсь. У меня с мышечной массой все в порядке», — ответила модель.

Пока одни фанаты обвиняют Решетову в использовании «Оземпика», другие уверены, что на блогерше негативно сказалось ее расставание с Тимати.

«Вы там сохнете что ли без Тимати? Вы же так исчезнете скоро!», «Интересно, это какой-то эффект Тимати после расставания — все становятся невероятно тощими», — комментируют пользователи.

Напомним, Анастасия Решетова разошлась с популярным рэпером пять лет назад. Сейчас модель воспитывает сына от Тимати и не препятствует его встречам с отцом.

Ранее звездный стилист Александр Данилов в беседе с сайтом «Страсти» высказался по поводу ультракороткой стрижки Решетовой.