«Для чего лошади длинный хвост»: стилист оценил ультракороткую стрижку Анастасии Решетовой
© Starface.ru
Модель Анастасия Решетова поэкспериментировала с волосами, появившись на фотосессии с ультракороткой прической. Не всем поклонникам понравился новый образ знаменитости, однако звездный стилист Александр Данилов в беседе с сайтом «Страсти» похвалил Анастасию и подчеркнул, что высоким и статным девушкам идут короткие стрижки.
«Для чего лошади длинный хвост, если она и так высокая… Я не скажу, что ей не идет, потому что высокой модели всегда пойдет все самое короткое. Даже если мы сделаем ей на голове французский выщип, ей будет стильно и красиво. Анастасии даже пойдет челка Иды Галич. Это будет нестандартно, но это будет вызывающе, об этом будут говорить. Хорошо, что она не раскрасила себя в блонд, это было бы куда менее интересно. Статной брюнеткой, шатенкой ей идет куда больше. Это продаваемо, это дорого, это стильно», - сказал стилист.
При этом Александр Данилов не исключил, что на эксперимент с прической Решетова пошла не просто так. По его мнению, Анастасия погналась за хайпом, приблизившись к образу новой избранницы ее экс-возлюбленного рэпера Тимати. Недавно родившая от музыканта Валентина Иванова как раз носит короткие стрижки.
«Чтобы Тимати не забывал всех своих бывших. Меняться в шоу-бизнесе – это всегда обсуждения. Никто в шоу-бизнесе уже давно не делает ничего для себя, чисто для просторов и хайпа», - заверил стилист.
Данилову также показалось, что в новом образе Решетова стала немного похожа на жену рэпера Джинага, блогершу Оксану Самойлову.
«Как говорится, обшивка-то у всех одинаковая, только кошельки разные», - заключил стилист.