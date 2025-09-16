«Для чего лошади длинный хвост»: стилист оценил ультракороткую стрижку Анастасии Решетовой

Модель Анастасия Решетова поэкспериментировала с волосами, появившись на фотосессии с ультракороткой прической. Не всем поклонникам понравился новый образ знаменитости, однако звездный стилист Александр Данилов в беседе с сайтом «Страсти» похвалил Анастасию и подчеркнул, что высоким и статным девушкам идут короткие стрижки.

«Для чего лошади длинный хвост, если она и так высокая… Я не скажу, что ей не идет, потому что высокой модели всегда пойдет все самое короткое. Даже если мы сделаем ей на голове французский выщип, ей будет стильно и красиво. Анастасии даже пойдет челка Иды Галич. Это будет нестандартно, но это будет вызывающе, об этом будут говорить. Хорошо, что она не раскрасила себя в блонд, это было бы куда менее интересно. Статной брюнеткой, шатенкой ей идет куда больше. Это продаваемо, это дорого, это стильно», - сказал стилист.