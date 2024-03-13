«Это ее политика, молодец»: певец Шура поддержал уехавшую из России Аллу Пугачеву

Певец Шура сравнил уехавшую из России Аллу Пугачеву с женой декабриста. Об этом сообщает Telegram-канал E1.ru.

Музыкант долгое время не раскрывал своего отношения к Алле Пугачевой, которая покинула Россию в 2022 году вместе с супругом и детьми. Однако сейчас Шура прервал молчание и сравнил певицу с женами декабристов, которые вынуждены были уезжать вслед за мужьями в Сибирь.

«Помните, когда в ссылку декабристов слали и жены ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово. Это ее политика, молодец», — похвалил певицу Шура.

Музыкант добавил, что по-прежнему любит Пугачеву. А вот всем остальным звездным коллегам он посоветовал поскорее уезжать из России.

«Я ее люблю до сих пор, нормально все у нас. Пускай все остальные сваливают скорее. Мест хлебных мало, понимаете?» — рассказал Шура.

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