«Дебильный треп»: певец Шура прокомментировал задержку концерта в Новосибирске

Российский певец Шура высказался о ситуации с задержкой концерта в родном Новосибирске. Об этом пишет mk.ru.

Известно, что 10 марта у музыканта состоялся концерт в баре «Руки Вверх!» в Екатеринбурге. Перед шоу артист решил прокомментировать информацию о задержке выступления в Новосибирске.

«В Новосибирске мы начали концерт немножечко позже, не по нашей вине. И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей», - поделился Шура.

Исполнитель подчеркнул, что очень рад приходу зрителей и всегда готов выйти к поклонникам за несколько часов.

Напомним, концерт в Новосибирске Шура дал 8 марта. Зрители начали собираться до начала выступления, которое задержалось, вследствие чего зал был полон. В этот вечер на сцене Шура исполнил свои главные хиты — «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие песни.

Ранее Шура сообщил, что хочет быть похоронен в белом гробу стоимостью полмиллиона рублей.