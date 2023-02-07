«Это - единственный способ»: как Валерия и Иосиф Пригожин спасают свой брак от развала

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на постоянные слухи о разводе, знаменитости лишь продолжают укреплять семейное счастье. В социальной сети появился видеоролик, на котором певица и продюсер поделились секретом их долгого брака.

По словам Пригожина, компромисс — единственный способ сохранить отношения. Уже много лет он и его супруга идут навстречу друг другу в любых конфликтных ситуациях. Умение слышать и уступать — вот важные постулаты для всех возлюбленных.

«Двустороннее движение. Уступать друг другу — единственный способ сохранить отношения. Мне кажется, если люди способны на это, то пара ощущает себя счастливой», — резюмировала звездная семья.

Ранее изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга. Подробности инцидента читайте в этой статье.