«Это - единственный способ»: как Валерия и Иосиф Пригожин спасают свой брак от развала
Валерия и Иосиф Пригожин раскрыли секрет их крепкого брака.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на постоянные слухи о разводе, знаменитости лишь продолжают укреплять семейное счастье. В социальной сети появился видеоролик, на котором певица и продюсер поделились секретом их долгого брака.
По словам Пригожина, компромисс — единственный способ сохранить отношения. Уже много лет он и его супруга идут навстречу друг другу в любых конфликтных ситуациях. Умение слышать и уступать — вот важные постулаты для всех возлюбленных.
«Двустороннее движение. Уступать друг другу — единственный способ сохранить отношения. Мне кажется, если люди способны на это, то пара ощущает себя счастливой», — резюмировала звездная семья.
Ранее изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга. Подробности инцидента читайте в этой статье.