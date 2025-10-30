«Это другое поколение»: Шаляпин встал на защиту Чеботиной и Коки в скандале с Соседовым

Певец Прохор Шаляпин встал на защиту певиц Клавы Коки и Люси Чеботиной, которым, как считает музыкальный критик Сергей Соседов, надо запретить петь. Шоумен пожелал Соседову заняться здоровьем и защитил молодых исполнительниц.

Его мнение приводит Telegram-канал «Звездач».

«Соседову хочу ответить: он сказал про Люсю гадости, про Клаву Коку — вот это заблуждение, нельзя так к молодежи относиться. Клава Кока, был на концерте, видел, сложные трюки, девчонка старается. Пишет песни, купила маме квартиру, работает выступает, улыбается. Зачем говорить гадости? Она пашет, работает. Соседову хочется сказать — заняться здоровьем», - произнес Прохор.

Он назвал Соседова умным и замечательным человеком, которого любит страна, но призвал не трогать молодежь.

«Это другое поколение, нельзя свое навязывать, обзывать», - рассуждал Шаляпин.

Говоря о Люсе Чеботиной, он заявил, что она «талантливая артистка, молодая, красивая».

Ранее исполнительница обратилась к Соседову с просьбой забыть ее имя и перестать упоминать в своих высказываниях. Она пришла к выводу, что Сергей не в состоянии оценивать артистов: ни молодых, ни взрослых.