«Это дорогостоящие игрушки»: Костомаров рассказал, что ему пришлось продать ради протеза руки

Переживший ампутацию фигурист Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha японского производства, чтобы купить себе протез руки. Он признался, что это стоило того. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что после тяжелейшей госпитализации и ампутации спортсмен пытается вернуться к нормальной жизни. У него есть протезы на ногах, на которых он ходит, бегает, шагает по лестнице и даже плавает. Но осталась проблема с руками. В беседе с журналистами Роман рассказал, что для протезирования руки ему пришлось продать дорогую сердцу вещь.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», – поделился Костомаров.

Знаменитость принял участие в форуме Innofood в Сочи и высказался о высокой стоимости протезов. С фигуристом была его супруга Оксана Домнина. Она добавила к разговору, что сейчас они находятся в процессе ожидания компенсационных выплат.

Ранее Роман Костомаров сообщил о планах выйти на лед в предстоящих гастролях Авербуха. Хореограф Илья Авербух будет продолжать показывать полюбившиеся зрителям программы на льду после Нового года. У Костомарова поинтересовались, будет ли он участвовать в них.