«Это дно»: Анастасия Костенко набросилась на подписчиков в соцсетях

Анастасия Костенко пожаловалась на травлю ее малолетних детей, об этом сообщает Газета.Ru.

На днях супруга Дмитрия Тарасова выложила в соцсетях очередную порцию контента со своими детьми. На этот раз дочки принимали участие в соревнованиях по гимнастике, а родители решили снять это для своего блога. Впрочем, не всем подписчикам Тарасовых понравилось отношение матери к детям.

Так, некоторые обвинили бывшую модель в том, что она плохая мать, которая разжигает вражду между двумя дочерями. Однако обладательница титула «Ростовская Донская Красавица 2012» нашла, что ответить злопыхателям.

«Горько, что такое вообще женщине может прийти в голову. Вот просто проснулись и решили устроить мне травлю. Это дно. К счастью, такие люди с нами не живут и не знают, какой праздник мы устроили девочкам после турнира», - рассказала Костенко.

По словам супруги футболиста, людей, которые ее поддерживают, все равно больше.

«Трогайте нас, но не детей. Не надо их судить по своему не очень светлому внутреннему миру. А еще лучше - трогайте себя», - заявила экс-модель.

Ранее мы писали о том, что жена Тарасова Костенко заявила, что у нее есть работа и прекрасный доход.