«Это для моих племянников»: Алена Водонаева подарила брату квартиру

Экс-участница «Дома-2», предпринимательница и ведущая Алена Водонаева подарила квартиру брату. Недвижимость расположена в Одинцово.

«Сегодня я оформила на родного брата дарственную на мою квартиру в Одинцово. Это подарок для моих племянников», - сообщила Алена в личном блоге.

Водонаева заявила, что жилье можно будет продать, когда они вырастут, а деньги потратить на «хорошее образование».

«Даже на «конфеты» еще останется. Люблю моих мальчиков – Водонаевых. И просто, как могу, вношу свой вклад в свой род и в свою кровь», - добавила ведущая.

Ранее она раскрыла собственный заработок на «Доме-2». Водонаева получала 6 тыс. долларов и на эти деньги купила первую квартиру. На тот момент Алене было 23 года.