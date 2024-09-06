Опубликовано 06 сентября 2024, 20:441 мин.
«Это для моих племянников»: Алена Водонаева подарила брату квартиру
42-летняя Алена Водонаева подарила брату квартиру в Одинцово.
© Starface.ru
Экс-участница «Дома-2», предпринимательница и ведущая Алена Водонаева подарила квартиру брату. Недвижимость расположена в Одинцово.
«Сегодня я оформила на родного брата дарственную на мою квартиру в Одинцово. Это подарок для моих племянников», - сообщила Алена в личном блоге.
Водонаева заявила, что жилье можно будет продать, когда они вырастут, а деньги потратить на «хорошее образование».
«Даже на «конфеты» еще останется. Люблю моих мальчиков – Водонаевых. И просто, как могу, вношу свой вклад в свой род и в свою кровь», - добавила ведущая.
Ранее она раскрыла собственный заработок на «Доме-2». Водонаева получала 6 тыс. долларов и на эти деньги купила первую квартиру. На тот момент Алене было 23 года.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева