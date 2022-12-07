«Это для меня стало ударом»: Валерия прокомментировала поступок сына

Жизни Валерии может позавидовать любая женщина: у нее сложилась удачная карьера, она имеет счастливый брак и троих прекрасных детей и совсем недавно стала бабушкой. В новом интервью для издания «7 дней» певица откровенно рассказала о трудностях материнства.

Звезда вспомнила тот момент, когда ее сыновья начинали жить самостоятельно. Старшего сына Артема Валерия в 12 лет отправила учиться за границу: мальчик был очень сообразительным, поэтому программу в школах России он усваивал без труда и ему быстро становилось скучно. Благодаря заботе звездной мамы, молодой человек имеет сейчас 3 высших образования, которые он успешно применяет в работе.

Тяжелее всего пришлось артистке, когда ее младший ребенок сообщил о решении жить отдельно. На тот момент Арсению исполнилось 16 лет, и Валерия была совсем не готова выпускать его из семейного гнезда. По словам звезды, для нее это стало настоящим ударом. «Думала, Сеня у меня еще маленькая лялька. А он так быстро созрел и решил жить самостоятельно… Ну, что ж, это его выбор», — поделилась воспоминаниями супруга Пригожина.

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