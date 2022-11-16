Это длится пять лет: Пресняков рассказал правду о разводе с Подольской
В последнее время в соцсетях часто ходят слухи о расставании Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Супругов редко видят вместе, а недавно певец не пришел на день рождения младшего сына Ивана.
Исполнительница устроила вечеринку, куда пригласила гостей, но родного отца на этом празднике не было. Многих удивило, что Владимир пропустил такое событие. А Подольская заявила, что мужчина просто заболел.
Музыкант устал от бесконечных обсуждений, поэтому решил высказаться на тему личной жизни. Он опубликовал страстное фото с женой, тем самым развеяв все слухи.
presnyakovvladimir/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга», – подписал снимок артист.
Наталья написала в ответ: «Любимый, только ты и я, и наши дети».
Напомним, что знаменитости познакомились в 2005 году на съемках проекта «Большие гонки». Певица признавалась, что почти сразу влюбилась в артиста, но он был женат на модельере Елене Ленской. У пары были нестабильные отношения, в какой-то момент девушка ушла от Преснякова, так как не хотела быть разлучницей.
Владимир развелся и предложил Подольской выйти за него замуж. Семь лет назад у них родился первенец Артемий. Через пять лет у супругов появился второй наследник Иван. Недавно артистка рассказала журналистам, что задумалась о третьем ребенке.
Ранее мы писали о том, как певица долгие годы пыталась забеременеть. Она дала совет девушкам, которые мечтают о материнстве.