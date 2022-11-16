Это длится пять лет: Пресняков рассказал правду о разводе с Подольской

В последнее время в соцсетях часто ходят слухи о расставании Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Супругов редко видят вместе, а недавно певец не пришел на день рождения младшего сына Ивана.

Исполнительница устроила вечеринку, куда пригласила гостей, но родного отца на этом празднике не было. Многих удивило, что Владимир пропустил такое событие. А Подольская заявила, что мужчина просто заболел.

Музыкант устал от бесконечных обсуждений, поэтому решил высказаться на тему личной жизни. Он опубликовал страстное фото с женой, тем самым развеяв все слухи.