«Не опускайте руки»: Наталья Подольская о попытках забеременеть

Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса Наталья Подольская и Владимир Пресняков много лет счастливы вместе. Супруги вспоминают, что в их отношениях не всегда все было гладко.

По словам Владимира, в самом начале знакомства с избранницей он вел себя не как романтик. Как-то на съемках экстремальной программы знаменитость предложил красавице: «Детка, пойдем, покувыркаемся в бассейне». После он долго корил себя за это.

«Я был тогда отвратным негодяем, мне очень хотелось быть таким подлецом», – говорит музыкант.

Подольская относилась к его словам с юмором. В интервью она признавалась, что всегда вдохновлялась его творчеством. Со временем Владимир и Наталья поняли, что между ними зарождаются чувства. Но девушка не могла продолжать отношения, потому что на тот момент Пресняков был женат!

«Нельзя отдаляться от того, кого ты любишь. Это было очень трудное время для меня — я засыпала и просыпалась в слезах», – вспоминает артистка.

Тогда певец разобрался с личной жизнью и сделал выбор в пользу Подольской. Она отмечает, что они не всегда ладили между собой. «Однажды Вова запустил в меня гладильной доской. Но я его сама доводила. Дурочка, наверное, была», – делилась Наталья.

После свадьбы и венчания влюбленные задумались о детях. Владимир подарил жене колясочку из кристаллов Swarovski. Но у девушки долгое время не получалось забеременеть. Пара обследовалась в клинике, но сразу отказалась от услуг суррогатной матери. Звезда верила, что все получится, и чудо произошло: семь лет назад у них родился первенец Артемий.

«Девушкам с похожей проблемой могу сказать одно: делайте всё по здоровью, вере, общению и духовному росту. И не опускайте руки», – советовала исполнительница.

Через пять лет у супругов появился второй наследник Иван. Недавно артистка рассказала журналистам, что мечтает о третьем ребенке. Поклонники надеются, что в этот раз у пары будет девочка.