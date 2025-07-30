«Это длилось на протяжении последних 5 лет»: Алла Довлатова раскрыла причину ухода с «Русского радио»

Радиоведущая Алла Довлатова объяснила, почему решила уйти с работы спустя 10 лет. 29 июля она объявила, что больше не будет вести эфиры на «Русском радио». Как оказалось, причина в театре – она хочет развиваться как актриса.

В беседе со StarHit Довлатова рассказала, что решение покинуть любимую работу далось ей тяжело. Она долго взвешивала все за и против. В последнее время Алла все чаще стала играть в спектаклях, а совмещать театр и радио – практически невозможно. По словам артистки, ей приходилось постоянно искать компромисс, отпрашиваться, отказываться от ролей.

«Это длилось на протяжении последних 5 лет, и каждый раз я переживала, чувствовала себя некомфортно. Я очень люблю радио, надеюсь, мы придумаем что-то не в ежедневном формате. У меня был период, когда я отказывалась от очень интересных ролей. Не хочу так больше», - поделилась Довлатова.

Ведущая отметила, что видит, как растут ее актерские способности. И она верит, что если продолжит развиваться, то ей начнут предлагать съемки и в кино. Впрочем, окончательно Алла все еще не уволилась с радио. Она надеется, что у нее получится уговорить руководство на более редкие эфиры, которые не будут мешать ее карьере в театре.

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