«Самое ужасное предательство»: Алла Довлатова высказалась о покинувших РФ артистах

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова рассказала, что думает об уехавших после начала СВО артистах. В интервью сайту «Страсти» она призналась, что считает их поступок предательством.

«Конечно же я считаю предательством народа и Родины. Это так горько. У нас у всех одна Родина, она как мама», – заявила звезда.

Довлатова привела в пример отношения мамы и ребенка.

«Представьте, десять детей, а мать поссорилась с соседкой, я так образно говорю. У них драка, а один из детей говорит: «Я, мам, тебя осуждаю. Я уеду и не буду больше с тобой жить. Ты как могла тетю Клаву кочергой по башке огреть?». Ну если мать огрела тетю Клаву, если это хорошая мать, не пьянчуга, а достойная и хорошая мать, значит было за что огреть. И ты, наверное, просто не все знаешь, просто очень маленький, и не все понимаешь в этой жизни, чтобы осуждать собственную мать», – порассуждала артистка.

Алла призналась, что ее Родина – лучшая Родина на свете. Говоря об этом, она не смогла сдержать слез.

«То, что произошло. Да, мы защищаем себя, свою страну, каждый по-своему, как может. Я восхищаюсь теми парнями, которые сейчас, ценой своей жизни, защищают всех нас. Поэтому это самое ужасное предательство, которое можно было допустить. Это я сказала не в плане осуждения, а так как я сейчас чувствую», – добавила звезда.

Полное интервью Аллы Довлатовой о знакомстве с мужем, отношении к критике и пластике читайте здесь.