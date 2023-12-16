«Это дико!»: Юрий Кокольников рассказал о недвижимости за границей

Юрий Кокольников признался, что у него нет недвижимости в США. Несмотря на то, что актер уже успел поработать с зарубежными режиссерами и снялся в таких знаменитых кинокартинах, как «Довод» и «Призрачная шестерка», он продолжает брать жилье за границей в аренду. Об этом сообщает PROZVEZD.

«Есть два города, где я провожу какое-то личное время. Это Москва и Лос-Анджелес, в котором я бываю помногу с 20 лет. Собственной недвижимости в Калифорнии у меня нет, я арендую», – заявил артист.

По словам Кокольникова, за годы успешной карьеры он стал намного бережнее относиться к деньгам. Так, для жизни ему не требуются большие суммы.

«В какой-то момент я перестал экономить на хорошей еде. Хотя... И сейчас иногда приходишь в хороший ресторан и думаешь: «Ну, это дико дорого!» – делится звезда.

Более того, Юрий настолько сильно погружен в семью и работу, что у него даже не остается времени на покупки. При этом актер готов тратить любые деньги на наследниц.

«Так что дочери – мой главный инвесторский проект», – отметил он.

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