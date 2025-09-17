«Это дефицит новых ярких мелодий»: Газманов не увидел ничего хорошего в популярности старых песен

Хиты некоторых российских исполнителей переживают свою вторую волну популярности. Певец Олег Газманов, несмотря на резко возросшее количество прослушиваний и другие положительные эффекты, не увидел в этом явлении ничего хорошего, передает Telegram-канал Звездач.

Артист объяснил свое мнение тем, что на фоне популярности старых песен — не видно новых. По словам Газманова, на эстраде возник дефицит ярких мелодий, за которыми бы стояли современные исполнители. Также певец добавил, что такая ситуация наблюдается не только в России, но и за рубежом.

«Это плохо. Потому что это значит, что дефицит новых ярких мелодий. Это не только у нас, во всем мире не хватает. Красивые мелодические линии исчезли. Одна мода если будет, одни аранжировки, они не делают погоды», — заявил Газманов.

