«Это чудо вырастет»: Максим Виторган заговорил о мести маленького сына от Собчак

Актер Максим Виторган провел время с сыном от журналистки Ксении Собчак. Отец забрал Платона с одной из многочисленных секций и пошутил, что мальчик еще отомстит ему за такое загруженное детство.

После развода с Собчак артист не оставил сына. Хоть школьник и живет с мамой, папа все равно старается проводить с ним много времени и участвовать в воспитании. Как и многие другие звездные дети, Платон с ранних лет развивается в разных направлениях. Однако Виторган не исключает, что, повзрослев, мальчик припомнит родителям все дополнительные занятия и кружки.

«Школа, плавание, футбол, а потом еще и книгу берет в машине… Это чудо вырастет и отомстит», - отметил Максим.

К слову, у Виторгана также есть дети от первой жены Виктории Верберг. Она родила от него сына Даниила и дочь Полину. А вот у Ксении Собчак Платон единственный наследник.

