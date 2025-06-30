«Это чудесное время»: актер Максим Матвеев поделился редким видео с младшим сыном Григорием от Лизы Боярской

Актер Максим Матвеев поделился редкими семейными кадрами. В своей соцсети супруг Лизы Боярской выложил видео с младшим сыном, шестилетним Григорием.

Помимо успехов в актерской карьере, артист также известен своим хобби: знаменитость любит мастерить поделки из дерева. Вот и на этот раз Максим совместил приятное с полезным. По его признанию, он старается привлечь к этому делу и своих детей.

На видео исполнитель главной роли сериала «Триггер» запечатлен в своей мастерской на даче. Вместе с младшим наследником он работал на новой игрушкой для благотворительности.

«Пока не начались съемки, провожу дни в дачной мастерской… и знаете, это чудесное время! Как-то я показывал вам, что делаю игрушки. Вот в такой чудесной компании мы создаем беговел для какого-нибудь благотворительного аукциона. Обо всем постепенно расскажу», — поделился актер.

У пары Максима Матвеева и Лизы Боярской два сына, старшему из них, Андрею, в этом году исполнилось 13 лет.

Ранее мы писали о том, Максим Матвеев и его супруга Лиза Боярская стараются оберегать детей от публичной жизни.