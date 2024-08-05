«Это что-то очень особенное»: дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редким кадром с мамой покойной актрисы

29 мая после продолжительной болезни ушла из жизни звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Семья актрисы постепенно приходит в себя после пережитой трагедии и возвращается к привычной жизни. Так, дочь артистки Анна Заворотнюк посетила праздник близкой подруги вместе с бабушкой и поделилась кадрами в соцсети.

Накануне дочь Анастасии Заворотнюк побывала на baby shower своей близкой подруги — празднике в честь рождения будущего ребенка. Вместе с девушкой на мероприятие пришла и ее бабушка Валентина Борисовна, мать покойной актрисы. На вечеринке они разрисовывали детскую одежду.

«Baby Shower как праздник — это что-то очень особенное, такое теплое и светлое. Особенно, когда беременяшкой является твоя близкая подруга. <…> А еще мы разрисовывали детские бодики. Правда, мой рисунок оставляет желать лучшего… Зато Валечка нарисовала настоящий шедевр», — написала Анна Заворотнюк и опубликовала фото и видео с торжества.

Девушка назвала праздник подруги «девчачьим раем» и отметила, что «особенное настроение» для всех присутствующих создал саксофонист. Анна Заворотнюк добавила, что для каждого из гостей также было «свое послание».

Звездная наследница поделилась в соцсети видео, на котором Валентина Борисовна разрисовывает детское боди. Девушка продемонстрировала подписчикам и свою работу.

Дочь актрисы также опубликовала совместное фото с бабушкой. На снимке Валентина Борисовна держит в руках детское боди с нарисованным на нем младенцем с крыльями, а Анна Заворотнюк стоит рядом и обнимает бабушку.

«Художница моя», — подписала кадр девушка.

Напомним, в 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет актриса боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

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