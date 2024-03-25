«Девушкам всегда нужны деньги»: Лепс рассказал о личной жизни после расставания

61-летний певец Григорий Лепс заявил, что его не беспокоит желание женщин иметь деньги. Артист рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что его привлекает в представительницах прекрасного пола.

Исполнитель всегда был щедрым мужчиной и не видит ничего плохого в том, что барышням всегда были нужны деньги. Кроме того, он считает нормальным, если женщина делает мужчине предложение руки и сердца сама.

Журналисты поинтересовались, что он думает по поводу Ольги Бузовой, которая предложила пойти к алтарю Филиппу Киркорову. Все это произошло на съемках шоу.

«Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!» – посмеялся певец.

При этом Лепс подчеркнул, что сам никому предложений не делает. А в женщинах его привлекает честность и порядочность. Артисту также важна внешность, но для хороших отношений это не главное.

«В основе семейной жизни – нормальные человеческие взаимоотношения», – убежден артист.

Григорий порассуждал о меркантильности барышень.

«Девушкам всегда нужны деньги. Меня это не беспокоит!» – заявил мужчина.

Певец не стал отвечать на вопрос о честности и порядочности таких женщин, а заявил, что ему тоже нужны деньги.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс назвал лучший способ хранения сбережений. Как признался музыкант, ему не удается хранить гонорары с концертов и корпоративов. Однако, по его мнению, делать это лучше всего в твердой валюте.