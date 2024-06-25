НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июня 2024, 17:58
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«Это было жуткое зрелище»: актер из «Улиц разбитых фонарей» рассказал о страшном ДТП

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок сообщил о ДТП с загоревшейся фурой.
«Это было жуткое зрелище»: актер из «Улиц разбитых фонарей» рассказал о страшном ДТП

© Freepik

Актер Марк Горонок, прославившийся благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей», рассказал, что стал очевидцем страшной аварии, когда ехал из Санкт-Петербурга в Москву. Он уточнил, что ДТП произошло на платном участке трассы, в результате чего образовалась большая пробка из автомобилей.

«Оказалась, что горела фура и сгорела до такой степени, что выгорела дотла, и даже металл расплавился. Было невозможно ни проехать, ни пройти, и огонь из-за ветра переносился на соседние машины. Это было жуткое зрелище» — приводит mk.ru слова Горонока.

Если бы актер подъехал на несколько минут раньше, то оказался бы в эпицентре аварии. При этом в машине он был не один, а с невестой Оксаной, которую впервые взял с собой на светское мероприятие.

Ранее народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал, что едва не погиб в один день с певцом Игорем Тальковым. Возвращаясь с ночных съемок, артист вместе с коллегами попал в ДТП и сломал ребра.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Анна Воробьева
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