«Это было жуткое зрелище»: актер из «Улиц разбитых фонарей» рассказал о страшном ДТП

Актер Марк Горонок, прославившийся благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей», рассказал, что стал очевидцем страшной аварии, когда ехал из Санкт-Петербурга в Москву. Он уточнил, что ДТП произошло на платном участке трассы, в результате чего образовалась большая пробка из автомобилей.

«Оказалась, что горела фура и сгорела до такой степени, что выгорела дотла, и даже металл расплавился. Было невозможно ни проехать, ни пройти, и огонь из-за ветра переносился на соседние машины. Это было жуткое зрелище» — приводит mk.ru слова Горонока.

Если бы актер подъехал на несколько минут раньше, то оказался бы в эпицентре аварии. При этом в машине он был не один, а с невестой Оксаной, которую впервые взял с собой на светское мероприятие.

Ранее народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал, что едва не погиб в один день с певцом Игорем Тальковым. Возвращаясь с ночных съемок, артист вместе с коллегами попал в ДТП и сломал ребра.