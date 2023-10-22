«Два года не выходил из рюмочной»: бывший муж Елены Прокловой рассказал о депрессии

Александр Дерябин, бывший супруг актрисы Елены Прокловой, поделился горьким житейским опытом — два года мужчина страдал от депрессии и пил. Причиной тому послужила смерть сыновей-близнецов.

Дерябин рассказал о тяжелом жизненном этапе в свежем выпуске передачи «Сегодня вечером». По словам мужчины, в начале отношений с Прокловой он был без ума от счастья. Александру льстила та мысль, что он смог добиться расположения такой женщины — известной, красивой талантливой. Спустя четыре года ситуация изменилась, когда умерли сыновья-близнецы. Дерябин не смог перенести такого удара, впал в депрессию и стал завсегдатаем рюмочных и баров.

«Запил по-черному. Два года не выходил из рюмочной. Я уже стал для нее в тягость, так как оказался слабым. Я раскис и опустился. Я был недостаточен для нее», — рассказал Александр.

Сама Елена тоже комментировала ситуацию. Она рассказывала в многочисленных интервью, что беременность протекала с трудом из-за определенных проблем со здоровьем.

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