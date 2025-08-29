«Это было ужасно»: почему жительнице Москвы пришлось пропустить концерт Надежды Кадышевой

Жительница Москвы планирует подать жалобу в Роспотребнадзор из-за того, что не смогла попасть на недавний концерт Надежды Кадышевой, который обернулся скандалом. Об это пишет «Абзац».

Концерт народной артистки состоялся в столице 27 августа. Выступление проходило в Зеленом театре в парке Горького. Как уже сообщалось ранее, в тот день на входе на площадку была жуткая давка, из-за которой некоторым пришлось пропустить выступление артистки.

«Мы не смогли влезть. Были настолько плотные потоки, что люди толкались, пихались, ругались», — поделилась в разговоре с изданием девушка, которая долго готовилась к мероприятию.

В итоге ей с подругой так не удалось посетить долгожданное мероприятие и послушать песни исполнительницы. Также она рассказала, что написала жалобу концертному директору Кадышевой, но ответа до сих пор не получила.

«Это было просто ужасно. Я не понимаю, как можно было так организовать концерт. Я очень расстроилась. Насмотрелись видео, как это все здорово, атмосферно. Подготовились, купили кокошники, но по итогу даже не попали. Сейчас консультируюсь с юристом по поводу обращения в Роспотребнадзор», — рассказала москвичка.

Ранее мы писали, что гитарист Надежды Кадышевой стал новым крашем у зумеров.