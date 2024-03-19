«Это было унизительно»: дочь Папанова рассказала о скандальном увольнении из театра Меньшикова

Дочь актера Анатолия Папанова Елена рассказала об увольнении из Театра имени Ермоловой, который возглавляет Олег Меньшиков. По ее словам, ее унижали там, пытаясь выгнать из труппы.

Волна увольнений в культурном учреждении прошла еще в 2021 году. Тогда под сокращение попали многие артисты, посвятившие сцене долгие годы. Среди них Елена Папанова, проработавшая в театре 40 лет. Причем о том, что она больше не нужна, ей сообщили, когда она находилась в законном отпуске. Актриса призналась, что узнала об увольнении от коллеги.

Однако оставлять все так Елена не собиралась. Она обратилась в суд, и после этого ее восстановили на работе. Правда, положение дел это не улучшило. Ей сразу дали понять – ролей для нее нет. А когда актриса спросила, что же ей делать, ей ответили: «Если вы хотите работать, ходите каждый день в театр. Вы должны будете сидеть с 11-ти до начала спектакля».

Несмотря на то, что это было унизительно, Папанова месяц действительно ходила в театр каждый день и сидела в гримерке. А потом заболела коронавирусом. А выйдя из больничного, ее вновь позвали к руководству и сказали, что она им больше не нужна.

«Это было унизительно: ходить, сидеть в театре. Был ли разговор с Олегом Евгеньевичем? Ни одного! Ни только у меня, у всех! Он не поговорил с нами даже, когда захотел уволить. Это ужасно обидно», - рассказала Папанова в интервью «PROжизнь».

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