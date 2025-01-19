«Это было так пронзительно, что я не могла удержать слез»: Татьяна Навка расплакалась на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка расплакалась прямо в эфире шоу «Ледниковый период». Фигуристка не смогла сдержать эмоций от выступления Вали Карнавал и Никиты Кацалапова.

Новый выпуск «Народного Ледникового периода» на Первом канале был посвящен отечественным хитам XX века. Одни из участников проекта, певица Валя Карнавал и фигурист Никита Кацалапов, выступили на льду под песню «Журавли» Расула Гамзатова и Яна Френкеля. Наблюдая за номером пары, Татьяна Навка растрогалась и не смогла сдержать слез.

«Я заплакала в конце, правда. Вы меня тронули до глубины души. Это было так пронзительно для меня, что не могла удержать слез. Спасибо большое ребята. Браво», — заявила олимпийская чемпионка.

Однако некоторые зрители не разделяют восторга Татьяны Навки. Многие заметили, что Никита Кацалапов всеми силами старается раскатать Валю Карнавал, до проекта не стоявшую на коньках, и не разглядели в ней таланта.

Напомним, шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернулось в эфир 14 декабря 2024 года после двухлетнего перерыва. Новый сезон примечателен тем, что участвовать в нем смогут не только знаменитости, но и обычные любители фигурного катания. Именно поэтому проект сменил название на «Народный Ледниковый период». Новой ведущей шоу стала Евгения Медведева, которая заменила на этом посту Алину Загитову. В паре с ней проект ведет Алексей Ягудин.

Ранее мы писали о том, что Валя Карнавал высказалась о своем партнере в шоу «Ледниковый период». По словам артистки, Никита Кацалапов научил ее «заново ходить».