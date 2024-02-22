«Это было страшно»: певица из группы «Мираж» вспомнила, как чуть не сгорела на теплоходе

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева вспомнила, как однажды чуть не сгорела на теплоходе во время речного круиза. Пвезло, что возгорание случилось во время стоянки.

Подробностями она поделилась с Газетой.Ru.

На тот момент Болдышева записывала музыкальный проект и согласилась с друзьями отправиться в речной круиз. Планировалось, что на теплоходе группа исполнит программу с этими песнями.

«На теплоходе начался пожар. Это было на самом деле страшно!»- поделилась исполнительница.

Пассажиров быстро эвакуировали с теплохода, и пожар потушили. Болдышева связала случившееся с тем, что рядом не было мужа.

Певица 31 год состоит в браке с музыкантом Алексеем Горбашовым. Его называли «самым страшным человеком» в группе «Мираж». Несмотря ни на что, именно Горбашов стал супругом Болдышевой. Влюбленные до сих пор вместе, хотя певица признает, что по темпераменту они разные.

Ранее сообщалось, что Горбашов сломал ногу. Это произошло перед концертом в Москве.