«Это было страшно»: Настя Ивлеева рассказала о пугающем преследовании брата Гоши Куценко

32-летняя Настя Ивлеева на сегодняшний день является одной из самых популярных девушек России. Она начинала с коротких юмористических роликов, а теперь ведет известные проекты и сама создает шоу. С появлением славы у блогера в десятки раз возросло количество фанатов, и, как оказалось, не все из них отличаются адекватным поведением.

Недавно Настя приняла участие в YouTube-шоу импровизатора Антона Шастуна «Контакты». В беседе с комиком она призналась, что однажды у нее состоялось странное знакомство с поклонником, которое ее пугает до сих пор. Но больше всего ее удивляет, что этот человек представился ей братом Гоши Куценко, а к творчеству актера она относится более чем положительно.

По словам Ивлеевой, мужчина подошел к ней и представился, заявив, что она ему крайне нравится. Блогер приняла его слова, но он постоянно продолжал наседать и казался сильно навязчивым. «Гошу Куценко я уважаю, брата его не знала, но думаю, может человек был на эмоциях», - вспоминала телеведущая.

После необычного знакомства Настя была уверена, что больше с этим поклонником не увидится, но ее ждал неприятный сюрприз. Четыре года назад она летела в Москву из Сочи бизнес-классом и решила поспать, так как самолет был практически пуст. Ивлеева позволила себе расслабиться, как вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Открыв глаза, она поняла, что рядом с ней находится тот самый брат Гоши Куценко. Как уточнила блогер, мужчина пришел специально из эконома, сел на пол и наблюдал за ней.

Когда Настя окончательно проснулась, фанат поспешил ее успокоить и сказать, что ничего страшного не происходит. Он вновь подчеркнул, насколько она ему нравится, и пригласил ее на свой спектакль. Тогда телеведущая осознала, что это точно ненормально.

После рассказа Насти Шастун предположил, что на самом деле этом навязчивый поклонник не имеет никакого родства с Куценко, и Ивлеева с ним согласилась. Она обратилась к актеру и попросила его прояснить всю эту ситуацию с братом. «Это было странно. Это было страшно», - заключила блогер.

Ранее физиогномист рассказал, что именно во внешности Насти Ивлеевой отпугивает мужчин.