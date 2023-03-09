«Она нестабильна»: стало известно, почему Настя Ивлеева не может выйти замуж
Опытный физиогномист рассказал, что именно во внешности Насти Ивлеевой отпугивает мужчин .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@shastoon.channel»
Лицо блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, вполне возможно, является той самой причиной, по которой девушка до сих пор не может найти себе подходящего партнёра.
Физиогномист и эксперт по чтению эмоций с лица Елена Мифф в беседе с редакцией издания Пятый канал разобрала внешность селебрити и указала, несколько скрытых в ней чёрт характера.
Начала Елена с ушей. Оказалось, они у Ивлеевой очень необычные.
Уши указывают на аристократическое происхождение девушки, а веснушки и «подбородок инвестора» (так называется слегка заострённая к низу часть лица) могут говорить о том, что некоторые черты Настюшки способны без ведома своей хозяйки препятствовать её личному счастью
«Она нестабильная, но при этом целеустремлённая, – говорит Мифф – и на первом месте у неё скорее будет проект, чем личные отношения.»
Смешанный тип лица Ивлеевой, представляющий собой нечто среднее между кругом и треугольником, подсознательно дает понять партнёру, что она прямолинейная и целеустремленная.
Не каждому захочется иметь дело с богатой, красивой и молодой девушкой, с такими противоречивыми чертами характера.