«Она нестабильна»: стало известно, почему Настя Ивлеева не может выйти замуж

Лицо блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, вполне возможно, является той самой причиной, по которой девушка до сих пор не может найти себе подходящего партнёра.

Физиогномист и эксперт по чтению эмоций с лица Елена Мифф в беседе с редакцией издания Пятый канал разобрала внешность селебрити и указала, несколько скрытых в ней чёрт характера.

Начала Елена с ушей. Оказалось, они у Ивлеевой очень необычные.

Уши указывают на аристократическое происхождение девушки, а веснушки и «подбородок инвестора» (так называется слегка заострённая к низу часть лица) могут говорить о том, что некоторые черты Настюшки способны без ведома своей хозяйки препятствовать её личному счастью

«Она нестабильная, но при этом целеустремлённая, – говорит Мифф – и на первом месте у неё скорее будет проект, чем личные отношения.»

Смешанный тип лица Ивлеевой, представляющий собой нечто среднее между кругом и треугольником, подсознательно дает понять партнёру, что она прямолинейная и целеустремленная.

Не каждому захочется иметь дело с богатой, красивой и молодой девушкой, с такими противоречивыми чертами характера.