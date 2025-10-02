«Это было страшно»: актриса Гусева рассказала о нападках сценариста на Безрукова

Актриса Екатерина Гусева рассказала, как сценаристы сравнили Безрукова с Пушкиным. Об этом сообщает «Пятый канал».

Екатерина Гусева посетила премьеру театрализованного концерта к 130-летию Сергея Есенина «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь». Актриса вспомнила сцену из сериала «Есенин», в которой роль поэта исполнил Сергей Безруков. По словам знаменитости, тогда ей показалась странной одна реплика из картины.

«И вот там была сцена, когда он читал стихи Сергея Александровича, и кто-то, в пьяном угаре, крикнул ему реплику: „Да, Сергей Александрович… Вы не Александр Сергеевич…“ Это было так страшно и больно, эта фраза принадлежала сценаристу», — вспомнила она.

Гусева также рассказала, что считает Сергея Есенина великим поэтом, чьи стихи актуальны по сей день.

