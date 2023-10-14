«Это было самым страшным в моей жизни»: Женя Огурцова рассказала о патологии дочери

Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова поделилась переживаниями, которые она испытала после родов дочери Евы. Во время беременности девушка не знала, что у ребенка могут возникнуть проблемы. После появления девочки на свет и обнаружения у нее ахондроплазии звездная мама рыдала сутками, передает StarHit.

Изначально никаких подозрений относительно болезней у малышки не было. Однако потом, по словам Огурцовой, «неонатологи заподозрили что-то». Мать с ребенком перевели в больницу. В итоге была сделана генетическая экспертиза, которая показала, что у девочки ахондроплазия — врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа.

Бывшая солистка «Ранеток» восприняла новость крайне эмоционально. Однако со временем она приняла этот факт и теперь делает все, чтобы дочь чувствовала себя лучше на фоне заболевания.

«В больнице я рыдала сутками, а сейчас не понимаю, чего рыдала... Но тогда это было самым страшным в моей жизни», — призналась артистка.

Ранее экс-участница группы «Ранетки» Евгения Огурцова рассказала подписчикам, что получила ключи от квартиры в Москве. Артистка ездила принимать ее у застройщика вместе с мужем.