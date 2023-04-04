«Это было правильно»: Анна Седокова объяснила, почему ее 19-летняя дочь живет отдельно

Анна Седокова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересует не только жизнь певицы в другой стране, но и ее брак с молодым спортсменом. Однако некоторые пользователи Сети заметили, что старшая дочь Анны перебралась в Бостон и довольно редко встречается со звездной мамой. Подобное также дало подписчикам повод для разговоров. В новом интервью для издания Газета.Ru исполнительница хита «Шантарам» поспешила внести ясность в ситуацию.

По словам Анны, она и сама начала довольно рано работать и вести самостоятельный образ жизни. В этом есть «свои плюсы и минусы». Ее наследница приняла подобное решение без раздумий, вот почему Седокова не стала мешать планам подростка.

«Зная, насколько она у меня уже взрослая, умная, самостоятельная и волевая, сколько решений сама принимает, насколько ей это будет полезно в жизни, думаю, что это было правильно», — высказалась артистка.

Анна — многодетная и опытная мать, вот почему она считает, что чрезмерная опека ребенка до добра не доведет. По мнению певицы, в первую очередь, женщина всегда должна уделять внимание себе.

«Я обожаю своих детей, но считаю, что важно, чтобы родители не забывали о себе. Растворение в детях никогда не срабатывает хорошо для личности. Все должно быть с умом», — резюмировала знаменитость.

Ранее 40-летняя Анна Седокова заявила о своем уходе от Яниса Тиммы. Певица вышла на связь и сообщила: «Я приняла важное решение». Полное высказывание Анны читайте здесь.

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