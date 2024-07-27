«Это было похоже на то, что самка рожает»: Елена Воробей высмеяла певицу Дарью Зотееву

Российская актриса эстрады Елена Воробей ознакомилась с творчеством Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. После этого ей стал понятен смысл фразы «этот стон у нас песней зовется».

Воробей поделилась мнением в студии «Утро.ТНТ». Она заявила, что следит за творчеством современных артистов. Особенно артистка выделила Инстасамку.

По словам Елены, молодежь больше не знает имен корифеев эстрадного цеха, зато с охотой наблюдает за молодой певицей. Живое исполнение Дашей своих хитов вызвало у артистки негодование.

«Теперь я поняла глубокий смысл фразы "этот стон у нас песней зовется", потому что это было похоже на то, что самка рожает. Я послушала живое исполнение Инстасамки и подумала: "Это тот случай, когда и одну ноту надо удержать"», — заявила Воробей.

Ранее Инстасамка навсегда удалила филлер из губ. Она показала подписчикам, что из этого получилось.