«Это было похоже на настоящее изнасилование»: Бари Алибасов-младший женился в 10-й раз

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова превзошел отца по количеству браков. Наследник артиста женился в 10-й раз на чемпионке России по шахматам Арине.

Алибасов-младший познакомился с будущей избранницей, когда она пришла устраиваться к нему на работу рекрутером. Бари зарекся избегать служебных романов после неудачного первого брака, но Арина предложила ему сыграть в шахматы, чем заинтересовала босса.

«Три-четыре дня мы с ней играем в шахматишки, и это было похоже на настоящее изнасилование. Я почувствовал себя использованным. И я начал вынашивать план мести», - рассказал сын знаменитости в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В то время Бари буквально жил на работе, и Арина решила остаться с ним. Тогда босс предложил ей завести ребенка, а потом подумать о женитьбе. При этом девушка утверждает, что Алибасов-младший сразу пообещал повести ее под венец.

Наследник продюсера сдержал свое обещание и отвел возлюбленную в ЗАГС. Вскоре у них родилась дочь Эмма. Бари называет этот брак «юбилейным», последним и на 100 процентов осознанным».

Отметим, что на счету Бари Алибасова-старшего семь официальных союзов.

Напомним, продюсер рассказывал, что впервые встретил седьмую жену 40 лет назад. Будучи маленькой, она пришла с отцом на концерт.