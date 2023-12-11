«Это было ошибкой»: певец Юлиан раскрыл причину болезни Пахмутовой

Певец Юлиан, который дружен с композитором Александрой Пахмутовой, назвал возможную причину ее болезни. По словам артиста, пианистку водили на съемки и массовые мероприятия в разгар эпидемии.

Комментарий Юлиана приводит сайт mk.ru.

«Конечно, считаю, что это было большой ошибкой, что ее водили на съемки и на разные массовые мероприятия в разгар эпидемии. Могли заразить и на съемках, где было скопление людей», - сообщил он.

Юлиан отметил, что кругом распространяется сезонная инфекция. Как раз в этот момент Пахмутову сопровождали на встречи и съемки.

Композитор находится в больнице, ЦКБ, но с каким диагнозом, Юлиан не сообщил. Он считает, что только сама Пахмутова может говорить о диагнозах.

«Надо молиться о ее выздоровлении», - сказал певец и посоветовал тем, кто «хайпует» на здоровье композитора, заняться своими проблемами.

Ранее сообщалось, что у Пахмутовой диагностировали коронавирус. 7 декабря ее экстренно госпитализировали. Состояние Пахмутовой оценивается как средней степени тяжести. Певец Юлиан утверждал в тот день, что ничего серьезного не случилось: он говорил, что 94-летняя автор песен находится на плановом обследовании.