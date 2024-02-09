«Душа моя разорвана»: Подольская рассказала о проблемах в браке с Пресняковым

Известная певица Наталья Подольская рассказала о крупной ссоре с мужем Владимиром Пресняковым. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

В начале лета текущего года звездные супруги будут отмечать 14 лет брачной жизни. Пара вместе воспитывает двоих детей и практически никогда не ссорится. По словам артистки, они с мужем стараются переводить любой конфликт в шутку, поэтому разборки в семье случаются крайне редко.

Тем не менее, как призналась певица, 10 лет назад они с Пресняковым сильно поругались и серьезно задумались о разводе. В тот момент исполнительница начала писать стихотворение, в котором излагала все свои переживания.

«Как будто кто-то выключил солнце. Душа моя разорвана в тряпки. И нету больше света в оконце. Ты победил меня в этой схватке», — поделилась фрагментом авторского художественного произведения Наталья.

К счастью, дописать стихотворение певице так и не удалось, поскольку супруги помирились.

Ранее Наталья Подольская призналась, что расцвела после 40 лет.