«Это было очень тяжело»: Дина Григорьева рассказала о старшей дочери, ушедшей из жизни в 40 лет

Дина Григорьева вспомнила об умершей в 40 лет дочери.

Директор Всесоюзного радио и Центрального телевидения поделилась, что судьба ее старшей наследницы сложилась довольно трагично. После сделанного неудачного аборта Арина больше не смогла иметь детей. По этой причине девушка тогда впала в сильную депрессию. Чтобы утолить свою боль, дочь Дины нашла спасение в спиртных напитках. Однако затем это переросло в зависимость. Из-за употребления большого количества алкоголя у Арины начались проблемы со здоровьем, а позже был поставлен диагноз в виде цирроза печени.

Григорьева вспомнила о том, как наблюдала за дочерью, которая осознавала, что уходит из жизни на глазах родителей.

«Я была у нее в больнице. Она очень быстро уставала, но выглядела нормально. Она очистилась и осознавала, что уходит. Она осознавала, что мы осознаем. Она переживала за нас, говорила: "Простите, как я не вовремя"... Это было очень тяжело. Это очень противоестественно, когда родители переживают собственных детей», — заявила Дина в шоу «Секрет на миллион».

Ранее мы писали о том, что диктор Дина Григорьева публично призналась в неоднократных изменах мужу, режиссеру фильма «Петровка, 38».