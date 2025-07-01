«Это было очень страшно, крик, когда разорвалось сердце»: что пережила звезда «Карнавала» Клара Лучко

1 июля народной артистке СССР Кларе Лучко исполнилось бы 100 лет. Она стала одной из самых ярких актрис советского кинематографа. Но мало кто знал, что она пережила личную трагедию, а ее смерть стала настоящим шоком даже для родных. О судьбе знаменитости рассказывает NEWS.ru.

Клара Лучко запомнилась зрителям яркими ролями в фильмах «Кубанские казаки», «Цыган», «Карнавал», «Возвращение Будулая» и других, но в личной жизни ее ждало тяжелое испытание. В 1950 году актриса впервые вышла замуж за коллегу Сергея Лукьянова, который ради нее ушел от жены. Через год у пары родилась дочь Оксана. Но семейное счастье звезды советского кино оказалось недолгим.

Все началось с того, что отношения супругов стали портиться из-за ревности артиста: Сергей Лукьянов не выносил, когда другие мужчины смотрели на жену. Однако на этом испытания для пары не закончились: в 1960-х у мужа Клары Лучко начались проблемы со здоровьем. Актриса посвящала себя заботе о муже, но все ее усилия оказались напрасны — 1 марта 1965 года артист скончался в возрасте 54 лет от инфаркта во время выступления в театре.

«Это было очень страшно, особенно этот крик, когда разорвалось сердце», — рассказывала сотрудница театра Маргарита Литвин.

Смерть супруга стала для Клары Лучко тяжелым ударом — она впала в депрессию и настолько переживала, что даже лежала в больнице. В гардеробе вдовы остались только черные траурные наряды. Спустя время артистка смогла вернуться к работе и встретила новую любовь, журналиста Дмитрия Мамлеева. После утраты второй муж стал для нее опорой и заменил дочери отца. С писателем актриса прожила до конца жизни. 26 марта 2005 года Клара Лучко скончалась в возрасте 79 лет — у нее оторвался тромб. Смерть артистки стала полной неожиданностью для коллег и близких — она не жаловалась на здоровье.

«Ничего она не предчувствовала. Вот так вздохнула, руки развела и ушла в одну секунду», — признавалась дочь Клары Лучко. Рассуждая о своей жизни, звезда «Кубанских казаков» отмечала, что выработала для себя одно правило — никогда не показывать другим свою слабость.

«Если на душе гадко и не смогу сказать на людях, что у меня все хорошо, то просто не выхожу из дома», — подчеркивала Клара Лучко.

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