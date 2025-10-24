«Это было очень хорошо»: разведенная певица Нюша сходила на свидание и заговорила о свадьбе

Певица Нюша рассказала, что не так давно сходила на свидание. Личность спутника она не раскрыла, но призналась, что ей все очень понравилось. Об этом она сообщила в программе «Статус в Сети» на RU.TV.

После развода с Игорем Сивовым Нюша начала постепенно налаживать личную жизнь. Она не забегает вперед, но дает шанс достойным мужчинам. Один из таких пригласил певицу в кино, а затем на ужин. Это свидание исполнительница оценила на 9 из 10. Но пока неизвестно, кто так сильно понравился Нюше.

«Особенно много рассказывать не могу. Это был поход в кино, и это был ресторан итальянский со средиземноморской кухней – морепродукты, паста, было очень вкусно… Это было очень хорошо», - рассказала артистка.

По словам Нюши, она не знает, куда может привести общение с этим мужчиной. Однако она не исключает, что в ее жизни будет еще одна свадьба. Певица поделилась, что хотела бы торжество в оригинальном месте и пригласить на него только самых близких людей.

